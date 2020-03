Argentina: Fmi stima in 85 miliardi di dollari decurtazione necessaria a debito argentino con privati (3)

- Il forte messaggio di sostegno dell'organizzazione multilaterale guidata da Georgieva arriva nel contesto di un difficile negoziato che ha avviato il governo argentino di Alberto Fernandez per la ristrutturazione di una parte importante del debito estero. Si tratta in particolare dei 68 miliardi di titoli in mano a creditori privati stipulati con giurisdizione straniera. Il ministro dell'Economia Guzman aveva ribadito la settimana scorsa che Buenos Aires punta ad una "riduzione sostanziale" dell'importo totale di questi bond. Secondo Guzman l'attuale situazione di crisi globale "richiede che tutte le parti dimostrino flessibilità". "Non accetteremo nessuna proposta che non sia sostenibile, saremmo assolutamente intransigenti su questo punto", ha quindi aggiunto il principale stratega del negoziato argentino con i creditori privati. (segue) (Abu)