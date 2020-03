Usa: membro staff vicepresidente risultato positivo al coronavirus

- Un membro dello staff dell'ufficio del vicepresidente Usa, Mike Pence, è risultato positivo al coronavirus, ha detto la portavoce di Pence. "Né il presidente Trump né il vicepresidente Pence hanno avuto stretti contatti con la persona", ha dichiarato Katie Miller dell’ufficio stampa di Pence. "Un’ulteriore analisi dei contatti viene condotta in conformità con le linee guida Cdc", ha detto Miller. La notizia rappresenta il primo test positivo al virus tra il personale della Casa Bianca e arriva mentre aumentano le preoccupazioni per la sicurezza dei politici di Washington. Trump è risultato negativo al virus, ha detto la Casa Bianca, dopo essere entrato in contatto nel suo resort in Florida con funzionari brasiliani che in seguito si sono rivelati positivi alla malattia.(Nys)