Business news: governatore Banca nazionale croata, economia del paese può superare la pandemia

- L'economia croata ha le capacità di superare la pandemia del coronavirus, a patto che il tutto si svolga "in tempi ragionevoli". Lo ha affermato oggi il governatore della Banca nazionale croata (Hnb, istituto centrale), Boris Vujcic, in una dichiarazione riportata dall'emittente "N1". Vujcic ha detto che "abbiamo osservato una pressione più forte sul cambio della kuna, ma l'Hnb ha stabilizzato il cambio che rimarrà analogo a come si presenta negli ultimi 25 anni". Il governatore ha inoltre dichiarato che "la ripresa dell'economia, se il ciclo dell'epidemia seguirà quello degli altri paesi, può essere attesa nel terzo trimestre". Vujcic ha spiegato che "succederanno alcuni cambiamenti strutturali, vedremo un aumento della produzione nel settore agricolo che sarebbe positivo se perdurasse anche dopo la crisi, per garantire l'autonomia della Croazia nella produzione agricola". (Zac)