Business news: Banca centrale armena riduce il tasso di rifinanziamento al 5,25 per cento

- Il consiglio di amministrazione della Banca centrale armena ha disposto la riduzione del tasso di rifinanziamento dello 0,25 per cento, fissandolo al 5,25 per cento. È quanto riferisce una nota dell’ente regolatore, secondo cui a febbraio la deflazione in Armenia è stata pari allo 0,2 per cento rispetto all’inflazione allo 0,6 per cento del medesimo periodo del 2019. Secondo la relazione presentata dalla Banca centrale, la pandemia del coronavirus influisce negativamente sull'economia globale e sulla crescita economica dei paesi partner dell’Armenia. “Vi sono, quindi, crescenti incertezze nei mercati finanziari globali che si sono riflesse con il continuo declino degli indici azionari dei paesi sviluppati, la diminuzione dei prezzi delle materie prime, la svalutazione dei tassi di cambio dei paesi in via di sviluppo e si stima che l'impatto di questi sviluppi sull'economia dell'Armenia dovrebbe essere deflazionistico”, si legge nel documento. (Res)