Business news: Gref (Sberbank), condotti stress test con scenario dollaro a 100 rubli

- L'istituto di credito russo Sberbank ha condotto diversi stress test, uno dei quali ha incluso uno scenario con petrolio a 20 dollari al barile e un cambio del dollaro a 100 rubli. Lo ha dichiarato Herman Gref, amministratore delegato di Sberbank. Qualsiasi sarà lo sviluppo degli eventi, ha precisato, la banca non violerebbe gli standard e manterrebbe la redditività. "Sta emergendo un livello estremamente elevato di incertezza. La questione è dove sia più alto, nel mercato russo o negli Stati Uniti. Non ho visto una situazione del genere sul mercato europeo", ha dichiarato Gref in una conferenza on line, secondo quanto riferito dall'agenzia "Rbk". "La crisi è stata più profonda di quanto originariamente immaginato. Il problema è che due eventi si sono sovrapposti: calo dei prezzi del petrolio e coronavirus", ha dichiarato il presidente della banca a controllo statale. Sberbank ha recentemente sviluppato tre scenari, di cui uno particolarmente difficile da gestire, ha dichiarato Gref. "In tutti e tre gli scenari, secondo l'analisi di Sberbank non ci sono conseguenze drammatiche", ha osservato il presidente dell'istituto di credito russo. (Rum)