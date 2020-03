Business news: Fondo sovrano russo avvia vendita valuta straniera per finanziare acquisizione Sberbank

- Il ministero delle Finanze della Federazione Russa ha iniziato a vendere le riserve in valuta straniera del Fondo di previdenza nazionale per finanziare l’acquisizione del pacchetto azionario di maggioranza di Sberbank, istituto di credito attualmente controllato dalla Banca centrale. “A seguito della transazione, il volume del Fondo ha raggiunto i 12.200 miliardi di rubli (140 miliardi di euro al cambio attuale)", ha riferito l'ufficio stampa del ministero. Il volume del Fondo di previdenza al primo marzo ammontava a quasi 8.250 miliardi di rubli, equivalente a 123.145 miliardi di dollari (al tasso di cambio di quella data). Il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, ha firmato ieri la legge per l’acquisto da parte della Banca centrale di una quota di azioni Sberbank, pari al 50 per cento più uno. La legge è stata approvata il 17 marzo in terza lettura dalla Duma di Stato (la camera bassa del parlamento di Mosca). Il governo riacquisterà poi il pacchetto di controllo a prezzo di mercato e senza offerta per gli azionisti di minoranza. (Rum)