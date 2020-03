Business news: Repubblica Ceca, Hyundai sospende produzione a Nosovice per 14 giorni

- Gli stabilimenti Hyundai a Nosovice, in Repubblica Ceca, sospenderanno la produzione per due settimane a partire da lunedì prossimo. Lo riferisce all'agenzia di stampa "Ctk" il portavoce della società automobilistica, Pavel Barvik. "Con la diffusione del virus Covid-19 in tutto il mondo, inclusa la Repubblica Ceca, stiamo gradualmente prendendo serie misure precauzionali in linea con quanto stabilito dall'esecutivo ceco e da altre istituzioni", spiega Barvik. La chiusura delle frontiere ha provocato problemi logistici a dipendenti e fornitori e la domanda di automobili è crollata. "La produzione riprenderà lunedì 6 aprile", ha detto il portavoce. I dipendenti dello stabilimento di Novosice sono circa 3.300, che diventano 8.700 se si considera l'intero indotto. (Vap)