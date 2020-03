Business news: ministro Finanze greco, dentro programma Bce inclusi 12 miliardi di debito

- La Grecia prevede costi di indebitamento più bassi a seguito della sua inclusione nel programma di acquisto titoli da 750 miliardi di euro lanciato nella notte dalla Banca centrale europea (Bce). E’ quanto afferma il ministro delle Finanze greco, Christos Staikouras, secondo cui nel programma saranno inclusi 12 miliardi di euro di debito pubblico greco. Gli acquisti includeranno, dunque, per la prima volta il debito dalla Grecia dopo gli anni della crisi economica. "Questo è un sostegno tangibile per il nostro paese ed è un gesto di fiducia nelle politiche del governo di gestione dell'attuale crisi sanitaria", ha aggiunto il ministro che ha chiarito come l'economia greca crescerà leggermente superando appena lo 0 per cento a causa dell'impatto del coronavirus. In precedenza, il governo greco aveva stimato una crescita economica del 2,8 per cento per il 2020. (Gra)