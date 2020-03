Business news: Kazakhstan, governo introdurrà incentivi fiscali per alcune categorie di Pmi

- Il governo del Kazakhstan fornirà degli incentivi fiscali alle piccole e medie imprese di determinati settori. È quanto affermato dal ministro dell’Economia, Ruslan Dalenov, durante la riunione del governo tenutasi in videoconferenza. “Il governo prevede di fornire incentivi fiscali a determinate categorie di Pmi. Intendo punti vendita, cinema, mostre e impianti sportivi. Questo gruppo di Pmi e singoli imprenditori saranno esentati dall'imposta sulla proprietà per un anno”, ha osservato il ministro. Dalenov ha aggiunto che le imprese agroindustriali saranno esentate dall'imposta sul valore aggiunto sull'importazione di beni biologici. Quasi 7 mila produttori agricoli saranno liberi dal pagamento dell'imposta fondiaria. Inoltre, anche i singoli imprenditori che lavorano in modalità standard saranno esentati dalle tasse. (Res)