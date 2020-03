Business news: Banca centrale e governo russo lavoreranno per garantire stabilità economica

- La Banca centrale e il governo della Federazione Russa faranno tutto il possibile per sostenere l’economia nazionale di fronte alle sfide causate dalla pandemia del coronavirus e la volatilità dei mercati. È quanto si legge in un comunicato congiunto pubblicato questa mattina dalle due istituzioni. "Il governo e la Banca centrale russa stanno adottando misure rapide per contrastre l'impatto economico del coronavirus e la volatilità registrata nell’ultimo periodo sui mercati finanziari e delle materie prime globali. Il governo e la Banca centrale faranno tutto il necessario per garantire la sostenibilità economica e la stabilità finanziaria", si legge nella nota. Il governo terrà sotto controllo un elenco di società ritenute "di rilevanza sistemica e strategica" e monitorerà la loro situazione finanziaria attraverso un gruppo di lavoro congiunto composto anche da rappresentanti della Banca centrale. (Rum)