Business news: Russia, Duma adotta in prima lettura disegno di legge per limitare prezzi medicinali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Duma di Stato russa (camera bassa del parlamento) ha adottato in prima lettura un disegno di legge che consente al Consiglio dei ministri il diritto di limitare il prezzo massimo dei medicinali in caso di emergenza o minaccia epidemica. I parlamentari propongono di concedere al Consiglio dei ministri il diritto di limitare il prezzo massimo dei medicinali in caso di emergenza o di minaccia di un'epidemia, nonché di consentire all’esecutivo di fissare un prezzo al dettaglio massimo se, nell’arco di 30 giorni, i costi di tali medicinali aumentano di oltre il 30 per cento. Secondo il disegno di legge, i prezzi al dettaglio massimi consentiti saranno fissati per non più di 90 giorni di calendario. (Rum)