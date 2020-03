Business news: premier armeno Pashinyan, economia è solida e non soffrirà per epidemia coronavirus

- Il mercato finanziario armeno è stabile e non avrà problemi a causa del coronavirus. Lo ha detto il primo ministro armeno Nikol Pashinyan nel corso di una diretta Facebook. “Il sistema finanziario è molto forte e stabile. In particolare, visti gli nostri indicatori dello scorso anno, quando abbiamo aumentato le nostre riserve internazionali a livelli senza precedenti, la Banca centrale ha acquisito grandi volumi di valuta estera e l'ha messa nelle riserve. Non avremo problemi e tutto andrà bene", ha detto Pashinyan. Ieri l'Armenia ha dichiarato lo stato di emergenza sino al 14 aprile per fronteggiare il focolaio di coronavirus. A oggi sono 52 i casi confermati e un paziente è guarito. (Res)