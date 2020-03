Business news: Polonia, si ferma il settore dell’automotive, sospese le attività di Opel e Fca

- Il settore automotive, uno dei traini più importanti dell'economia polacca, si è fermato. Sono state sospese, infatti, le attività negli impianti di Opel ed Fca. L’impianto di automobili Opel a Gliwice, che impiega 2 mila persone, ha annunciato la sospensione della produzione per due settimane a causa dell'epidemia di coronavirus. E tra qualche giorno si fermerà anche lo stabilimento del gruppo PSA che produce motori a Tychy, che conta 800 dipendenti. Come riportato dal direttore generale dell'azienda Andrzej Korpak, i dipendenti passeranno alla cosiddetta situazione di inattività forzata in cui riceveranno il 100 per cento dello stipendio. L'azienda ha comunicato che conta sulle coperture del futuro pacchetto di aiuti del governo polacco per le aziende colpite dagli effetti dell'epidemia. La decisione di sospendere la produzione nella maggior parte degli impianti europei è stata presa anche da Fca, che in Polonia comprende fabbriche a Tychy (automobili) e Bielsko-Biala (motori). (Vap)