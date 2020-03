Business news: Romania, fatturato settore servizi resi alle aziende in aumento del 13,3 per cento a gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il volume del fatturato per i servizi di mercato resi alle aziende in Romania è aumentato come serie lorda del 13,3 per cento nel mese di gennaio 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, mentre come serie regolari è aumentato dell'11,4 per cento. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica della Romania (Ins) con un comunicato. Secondo le statistiche, la crescita è stata sostenuta dall'evoluzione del fatturato derivante dalle attività di servizi di informazione e tecnologia dell'informazione (31,4 per cento), altri servizi forniti principalmente alle imprese (14,5 per cento), attività di trasporto (10, 5 per cento), attività di produzione cinematografica, video, programmi televisivi; diffusione e trasmissione di programmi (4,2 per cento) e delle attività di comunicazione (2,1 per cento). Il fatturato dei servizi di mercato forniti principalmente alle imprese, serie adeguate in base al numero di giorni lavorativi e stagionalità, nel gennaio 2020, rispetto al mese precedente, in termini nominali, è aumentato complessivamente del 6,5 per cento. (Rob)