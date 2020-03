Usa: coronavirus, si creano ospedali da campo per accogliere malati di coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ospedali statunitensi stanno allestendo reparti e tende per i malati di coronavirus, cercando allo stesso tempo linee di credito di emergenza e facendo pressioni su Washington per un fondo di stabilizzazione da 100 miliardi di dollari per aiutare a potenziare la capacità e acquistare le forniture necessarie per far fronte alle emergenze. "Riteniamo che gli ospedali e i sistemi sanitari debbano essere la priorità numero uno per il Congresso, in questo momento", ha affermato Robyn Bash, vice presidente per le relazioni governative presso l'American Hospital Association (Aha). L'Aha stima che alcuni sistemi ospedalieri stiano perdendo fino a un milione di dollari al giorno e che i costi stiano aumentando. In molti Stati gli ospedali sono stati costretti a cancellare tutti gli interventi chirurgici programmati, insieme alle procedure non di emergenza che generano le entrate più elevate per le loro strutture. Allo stesso tempo, stanno aumentando il personale per gestire l'afflusso previsto di pazienti in terapia intensiva.(Nys)