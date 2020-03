Argentina: Fmi stima in 85 miliardi di dollari decurtazione necessaria a debito argentino con privati (4)

- Il crollo globale dei mercati per l'impatto economico del coronavirus ha provocato questa settimana un crollo di quasi il 20 per cento dell'indice Merval di Buenos Aires. In piccata anche i titoli di stato con cadute fino al 35 per cento del valore, mentre lo spread misurato in relazione con i titoli del tesoro statunitense ha sforato un nuovo tetto massimo oltrepassando i 3500 punti. La caduta del valore dei titoli argentini, segnalano gli esperti, potrebbe risultare doppiamente negativa per la possibilità che questi passino in mano a fondi speculativi (vulture funds), una situazione che potrebbe complicare ulteriormente la situazione del paese rispetto a la crisi del debito e far cadere il negoziato con i creditori in una situazione di aperta litigiosità. (segue) (Abu)