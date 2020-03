Argentina: Fmi stima in 85 miliardi di dollari decurtazione necessaria a debito argentino con privati (6)

- Tra le principali disposizioni previste, il decreto"stabilisce un universo di importi nominali" sui quali "si riserva margini di azione in materia di amministrazione di passivi e di ristrutturazione". I passivi inclusi in questo "universo" ammontano esattamente ad un totale di 68,842 miliardi di dollari. Sulla ristrutturazione di questi passivi, recita il testo della norma, "il governo argentino si sottomette alla giurisdizione dei tribunali statali e federali di New York, Londra e Tokyo" e nei casi trattati in questi tribunali Buenos Aires "rinuncerà inoltre ad applicare la clausola di immunità sovrana". (segue) (Abu)