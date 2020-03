Coronavirus: Bolsonaro "non mi ha ucciso una coltellata non mi ucciderà una influenzuccia"

- Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, è tornato a sminuire la gravità del coronavirus. "Se non mi ha ucciso una coltellata, non sarà una influenzuccia ad uccidermi", ha dichiarato Bolsonaro nel corso di una conferenza stampa in cui insieme con il ministro della Salute stava illustrando le misure adottate dal governo per contenere la pandemia di Covid-19. Il capo di stato ha riferito inoltre che potrebbe fare un terzo test per il coronavirus menzionando la possibilità di essere già stato infettato. Il primo test era stato effettuato la settimana scorsa, dopo che un membro dello staff di Bolsonaro - il sottosegretario alla Comunicazione della presidenza della Repubblica, Fabio Wajngarten - era risultato positivo. (segue) (Brb)