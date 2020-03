Coronavirus: Bolsonaro "non mi ha ucciso una coltellata non mi ucciderà una influenzuccia" (2)

- L'allarme era scattato al ritorno della missione che Bolsonaro aveva fatto a inizio mese in Florida, negli Usa. Oltre a Wajngarten, altri ventidue membri dello staff che avevano accompagnato il presidente erano risultati positivi. Dopo il primo esame, venerdì 13, i media avevano detto che Bolsonaro era risultato positivo. Sarebbe stato lo stesso presidente a comunicare - su Facebook - l'esito "negativo" della controprova. effettuata dall'istituto Sabin. Nel corso di una conferenza stampa accanto al ministro della Salute, Bolsonaro ha riferito che potrebbe essere stato infettato e non averlo scoperto. "Qui a casa, l'intera famiglia è risultata negativa. Forse sono stato infettato laggiù e non l'ho saputo nemmeno. Forse ho anticorpi", ha dichiarato. (Brb)