Coronavirus: si aggrava il bilancio in Brasile, 904 contagi e 11 morti

- Il ministero della Salute brasiliano ha divulgato nel pomeriggio di oggi il bilancio aggiornato dei contagi registrati sul proprio territorio. Il numero di contagiati è salito a 904 persone, in aumento del 45 per cento rispetto ai 621 casi registrati 24 ore prima. Aumenta anche il numero di morti, salito a 11, in aumento dell'83 per cento rispetto ai 6 registrati ieri. La maggioranza dei contagi si registrano negli stati di San Paolo, 396, Rio de Janeiro, 109, e nel Distretto Federale, 87. Nove morti sono state registrate a San Paolo, 2 a Rio de Janeiro. (Brb)