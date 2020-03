Usa: coronavirus, presto un milione di statunitensi dovranno restare chiusi in casa

- Presto più di un milione di statunitensi avranno l'ordine di rimanere per lo più al chiuso. Alcuni dei più grandi stati della nazione stanno iniziando a limitare i movimenti delle persone mentre lottano per cercare di frenare la diffusione del coronavirus prima che il numero dei contagi cresca e gli ospedali non riescano a gestire i ricoveri. A New York, il governatore Andrew Cuomo, ha chiesto di limitare drasticamente l'attività all'aperto in tutto lo stato, anche ordinando alle imprese non indispensabili di mantenere tutti i loro lavoratori a casa. Il suo ampio mandato esecutivo, che ha effetto da domenica alle 20:00, è stato emesso quando il numero di casi noti nello stato è salito a oltre 7.800. (segue) (Nys)