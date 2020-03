Business news: ministro Finanze russo annuncia nuovo pacchetto misure per sostenere economia

- La diffusione del nuovo coronavirus a livello internazionale ha avuto effetti importanti sull’economia russa, molto di più rispetto al calo dei prezzi del petrolio. Lo ha dichiarato oggi il ministro delle Finanze Anton Siluanov, aggiungendo che il governo di Mosca sta preparando un nuovo pacchetto di misure a sostegno dell’economia nazionale. “Gli effetti della diffusione del virus sono molto più marcati dal momento che sono state colpite industrie di importanza strategica come i trasporti, il turismo e il commercio internazionale”, ha detto il ministro, spiegando che “il bilancio della Federazione Russa è assolutamente in grado di far fronte alla situazione nei mercati petroliferi”. (Rum)