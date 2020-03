Business news: Maire Tecnimont, contratto da 200 milioni di euro in Turchia

- Maire Tecnimont S.p.A. ha annunciato che la propria controllata Tecnimont S.p.A. ha firmato con Gemlik Gubre Sanayii Anonim Sirketi un contratto Epc per il valore di circa 200 millioni di euro relativo alla realizzazione di un nuovo impianto di urea e di Uan (soluzione di urea e nitrato di ammonio) a Gemlik, 125 chilometri a sud di Istanbul, in Turchia. Lo riferisce un comunicato stampa di Maire Tecnimont. La capacità dell’impianto è di 1.640 tonnellate/giorno di urea granulata e di 500 tonnellate/giorno di Uan ed impiega la tecnologia leader mondiale dell’urea della controllata del Gruppo Stamicarbon. Lo scopo del lavoro riguarda l’esecuzione dell’ingegneria, la fornitura di tutte le apparecchiature e materiali ed i lavori di costruzione. Il completamento del progetto è previsto entro tre anni dall’entrata in vigore. (Com)