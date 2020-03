Coronavirus: ministero Salute, chiusi i parchi e vietati spostamenti nelle seconde case

- Stop all'accesso a parchi, ville, aree gioco e giardini pubblici, no all'attività ludica all'aperto, sport solo vicino a casa propria e divieto assoluto di spostarsi nelle seconde case durante il fine settimana. Sono queste le principali misure dell'ordinanza firmata questa sera dal ministro della Salute, Roberto Speranza, che prevede "ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale". Nel provvedimento si legge: "Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 sono adottate, sull'intero territorio nazionale, le ulteriori seguenti misure: è vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici; non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona". (segue) (Rin)