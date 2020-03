Coronavirus: blitz Raggi in un parco a Roma, "dovete stare a casa"

- Altro blitz del sindaco di Roma, Virginia Raggi, in un parco pubblico della città, dove ha rimproverato dei cittadini che non rispettavano le regole anti-coronavirus. Nel tardo pomeriggio, il sindaco, che da giorni effettua sopralluoghi in città, si è recata sul posto, dove è stata segnalata un'eccessiva presenza di persone, alcune impegnate a correre. In un video pubblicato sulla pagina Facebook del sindaco, si vede Raggi che invita i cittadini presenti a evitare assembramenti e a tornare a casa. "Dovete stare a casa. Popolo della rete, che state sempre su internet, non sapete che non dovete uscire?", scandisce il sindaco rivolgendosi ai cittadini. "Non è uno scherzo. Dovete stare a casa: è facile, è chiaro, si capisce". Nel video si notano anche alcune persone raccogliere le loro cose, scusarsi e allontanarsi. "Forse non a tutti è chiaro che dobbiamo restare a casa per fermare la diffusione del coronavirus - scrive il sindaco Raggi su Facebook -. In questi giorni sto andando in alcuni parchi della città dove sono arrivate segnalazioni per la presenza di assembramenti di persone: da Tor Bella Monaca a Tor Vergata al parco di via Morandi. Insieme agli agenti della Polizia locale abbiamo pizzicato, tra gli altri, una coppia che, come nulla fosse e non mantenendo le distanze di sicurezza, prendeva il sole sdraiata su un telo. Ma c’erano anche - racconta - un gruppo di ragazzini che giocava a pallone, altri ragazzi che stavano sulle altalene e una signora che aveva portato due bambini a giocare al parco. A tutti dico di tornare a casa e di uscire solo ed esclusivamente per reali necessità. Il sacrificio dei tanti romani che stanno rispettando le disposizioni, rimanendo chiusi dentro casa anche con queste belle giornate di sole, rischia di essere vanificato per colpa di questi incoscienti che stanno chiaramente prendendo la situazione sotto gamba. Per non parlare dei sacrifici di tutti i lavoratori, come medici e infermieri, che combattono ogni giorno in prima linea contro questo nemico invisibile ma potentissimo. Questi comportamenti non sono accettabili. Per nessun motivo. Pensateci quando aprite la porta di casa per farvi una passeggiata sotto il sole. Intanto - conclude Raggi - noi abbiamo raddoppiato i controlli dei vigili in tutta Roma". (Rer)