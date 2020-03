Argentina: Fmi stima in 85 miliardi di dollari decurtazione necessaria a debito argentino con privati

- Lo staff tecnico del Fondo monetario internazionale (Fmi) incaricato della revisione dei conti pubblici dell'Argentina ha stimato tra i 50 e gli 85 miliardi di dollari la decurtazione necessaria del debito estero da parte dei creditori privati. E' quanto afferma lo studio sulla "sostenibilità del debito" reso noto oggi dagli esperti dell'istituzione di credito multilaterale. Il documento afferma in questo senso che, nella situazione attuale, per recuperare la sostenibilità macroeconomica Buenos Aires dovrebbe "ridurre le sue necessità di finanziamento a una media circa 5 punti annuali del Pil sul medio e lungo termine". "Una situazione impraticabile sia politicamente che economicamente", ritengono i tecnici del Fmi. Lo spread tra il minimo di 50 e il massimo di 85 miliardi di dollari di decurtazione stimato nel documento è dovuto ai differenti scenari ipotizzati in relazione all'andamento dell'economia nei prossimi anni. (segue) (Abu)