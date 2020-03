Usa: Gary Cohn, recessione che costerà miliardi di dollari e milioni di posti di lavoro

- Gli Stati Uniti sono in una recessione che vedrà salire la disoccupazione e che serviranno miliardi di dollari per mitigare gli effetti. Lo ha detto al network Usa “Cnbc” Gary Cohn, ex consigliere economico della Casa Bianca e manager di Goldman Sachs. Con i mercati in subbuglio e le aziende che annunciano licenziamenti, l'ex consigliere economico del presidente Usa, Donald Trump, ha affermato che essere ottimisti rispetto a ciò che sta accadendo. "Siamo in recessione, non ho intenzione di dirti che non siamo in recessione in questo momento. Il numero della disoccupazione sta andando alle stelle", ha concluso Cohn.(Nys)