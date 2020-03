Coronavirus: sindaco Gori, governo individui filiere vitali e fermi tutto il resto

- La richiesta dei sindaci lombardi e della Regione al governo è di fermare tutto ciò che non è indispensabile. Lo ha spiegato il primo cittadino di Bergamo Giorgio Gori, in collegamento con il programma “Stasera Italia” su Rete 4. “Chiediamo al governo misure ulteriormente restrittive, più di quelle che il ministro Speranza ha sottoscritto stasera, perché la situazione lo richiede, perché abbiamo bisogno di tenere la gente a casa, non spingendola ad andare al lavoro, al netto delle attività essenziali, delle filiere che ovviamente non possono fermarsi, come quelle dell’energia, dell’alimentari e della sanità”, ha detto Gori. “Tutto il resto - ha aggiunto - secondo noi può essere fermato. E su questo punto chiediamo al governo di individuare tutto ciò che non è vitale per la vita del paese”. “Poi - ha proseguito - chiediamo la chiusura degli studi professionali, la chiusura delle attività artigianali. Non chiediamo restrizioni agli orari dei negozi, perché pensiamo che restringere gli orari dei negozi potrebbe determinare condizioni di maggiore affollamento, invece paradossalmente andrebbero persino ampliati”.