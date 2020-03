Coronavirus: Gualtieri, bene sospensione Patto di stabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, "la sospensione del Patto di stabilità è una buona notizia. Aiuterà i paesi a far fronte in modo efficace alle conseguenze economiche e sociali del Covid-19, proteggendo famiglie e imprese. Continuiamo a lavorare per un'Europa unita, forte e solidale". E' quanto scrive sul proprio profilo Facebook. (Rin)