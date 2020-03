Usa: coronavirus, presto un milione di statunitensi dovranno restare chiusi in casa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi altri grandi stati hanno seguito l'esempio. Il governatore del Connecticut, Ned Lamont, ha emesso un ordine simile a quello di Cuomo, e il governatore del New Jersey, Philip D. Murphy, ha dichiarato di aver programmato sabato di chiudere anche tutte le attività non essenziali in quello stato. In Illinois il governatore, J.B. Pritzker, ha annunciato un ordine che obbliga i cittadini a "rimanere a casa" in tutto lo stato, chiedendo a tutti i 12 milioni di residenti di lasciare la casa solo quando necessario. (segue) (Nys)