Imprese: Airbnb pronto a chiedere finanziamenti a investitori per fermare le perdite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Airbnb sta prendendo in considerazione la possibilità di una raccolta di capitali da parte di nuovi investitori, in quanto la società di affitti temporanei lotta con perdite crescenti dovute all’impatto della pandemia di coronavirus sul suo business globale. Lo scrive il “Wall Street Journal” citando fonti interne alla società californiana. La pandemia ha anche fermato per ora il piano che prevedeva la quotazione a Wall Street della società. La startup con sede a San Francisco ha accumulato centinaia di milioni di dollari in perdite quest'anno. Un portavoce di Airbnb ha dichiarato che la compagnia ha "4 miliardi di dollari di liquidità" ed è "focalizzata con il nostro consiglio di amministrazione su come possiamo aiutare la nostra comunità a superare questa crisi". È improbabile che la società sarà in grado di attrarre investitori alla sua valutazione del 2017 di 31 miliardi di dollari: i vertici stanno infatti cercando di capire a quando ribassare la possibile offerta per avere nuovi capitali. Il “Wall Street Journal” il mese scorso aveva scritto che Airbnb stava pensando a una valutazione più bassa dei 31 miliardi del 2017. (Nys)