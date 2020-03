Coronavirus: Pizzul e Girelli (Pd), Salvini pur di far polemica con il governo dimentica tutta la Lombardia

- Il capogruppo Pd in Regione Lombardia Fabio Pizzul e il consigliere regionale dem Gian Antonio Girelli in una nota criticano il segretario della Lega Matteo Salvini, per aver proposto di esentare dal pagamento delle tasse comunali i cittadini della ex zona rossa in provincia di Lodi. "Sorprende che Salvini nel criticare il 'decreto marzo' aggiunga come proposta di esentare dalle tasse comunali i cittadini della ex zona rossa del lodigiano. Forse non ha capito che il problema non è più il territorio di Lodi, ma tutta la Lombardia, perché le chiusure e i relativi problemi economici interessano tutte le province", commentano i due esponenti Pd. "Il governo - proseguono Pizzul e Girelli - sta cercando giustamente di fare un provvedimento complessivo mentre Salvini, ogni giorno, aggiunge un pezzo per pura volontà polemica, fino al punto di dimenticare la gran parte della Lombardia. Servirebbe maggior serietà". (com)