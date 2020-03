Coronavirus: De Petris (Leu), sospensione Patto stabilità fatto positivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sospensione del Patto di stabilità "è una decisione positiva e necessaria". Lo afferma dichiara la senatrice di Liberi e uguali e presidente del gruppo Misto, Loredana De Petris. "Incalzata dall'emergenza virus finalmente anche le istituzioni della Ue iniziano ad aprire gli occhi. Si tratta però solo del primo passo verso quella trasformazione delle politiche economiche europee che non è più differibile. La cecità dei parametri - scrive - non deve più tornare in vigore e la Banca centrale europea deve proseguire sulla strada che ha imboccato stanziando 750 mld contro la crisi indotta dal coronavirus. E' ora che si faccia anche il passo decisivo con l'introduzione degli Eurobond", conclude. (Rin)