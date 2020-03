Coronavirus: a Fondi Esercito chiude strade secondarie per delimitare nuovo focolaio

- Nel Comune di Fondi, in provincia di Latina, sono al lavoro i militari dell'Esercito italiano impegnati nella chiusura delle strade secondarie. "A Fondi in provincia di Latina su richiesta della Prefettura - su legge in un tweet dell'Esercito - abbiamo completato in serata la chiusura di alcune strade secondarie per delimitare un nuovo focolaio di Covid-19". (Rer)