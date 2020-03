Coronavirus: Comune di Monza attiva numeri di emergenza per anziani e persone in quarantena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune di Monza ha attivato due numeri di emergenza per anziani e persone in quarantena. Il servizio - fa sapere una nota del capoluogo brianteo - si chiama "Noi ci siamo". "In questo momento difficile per Monza - dichiara il sindaco Dario Allevi - abbiamo chiesto a tutti i cittadini di fare la propria parte anche con grandi sacrifici ed è per questo che stiamo mettendo in campo tutta una serie di servizi dedicati, con un'attenzione particolare per le persone più fragili. Noi ci siamo". Il primo dei due numeri attivati è il 334/6311270 ed è dedicato alle persone con più di 65 anni. Per evitare di uscire di casa gli anziani possono chiamare questo numero per ottenere la consegna a casa della spesa e dei famaci, l'assistenza domiciliare, la consegna di pasti caldi e un aiuto nell'igiene personale. Inoltre è disponibile per tutti i cittadini lo sportello di aiuto piscologico che fornisce un servizio di ascolto e supporto. Il secondo numero è il 339/8738417 ed è dedicato alle persone in quarantena, cioè chi si trova in isolamento a casa. Anche per loro l'amministrazione comunale ha attivato un servizio di consegna a casa della spesa e dei famaci, assistenza domiciliare e consegna di pasti caldi. I due numeri di emergenza sono attivi sette giorni su sette dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 13 alle ore 17. "Pensiamo che sia davvero importante stare vicino ai nostri anziani, dando loro un supporto per attenuare il peso della solitudine oltre a rispondere alle loro esigenze concrete come la spesa, i farmaci o una semplice chiacchierata che può allontanare l'angoscia e la paura che accompagna un po' tutti noi in questi giorni. E siamo riusciti a farlo grazie al cuore di decine e decine di volontari", spiega Dario Allevi. (segue) (com)