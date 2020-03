Coronavirus: Comune di Monza attiva numeri di emergenza per anziani e persone in quarantena (2)

- Il servizio - fa sapere la nota - è stato reso possibile grazie allo straordinario lavoro del settore Servizi sociali del Comune di Monza e della Protezione Civile che hanno creato una vera e propria rete di solidarietà che comprende: Auser Monza e Brianza, Croce Rossa Italiana, associazione Il Salvagente, associazione San Vincenzo, cooperativa Monza 2000, Consorzio CS&L e Giovani universitari delle unità pastorali. "È nei momenti più difficili e drammatici che la comunità dei monzesi dimostra tutta la sua generosità. Sono tante le associazioni e i singoli cittadini che si sono messi a disposizione per dare una mano e noi stiamo lavorando per mettere a sistema tutta questa energia positiva e per mettere in campo iniziative concrete a sostegno delle persone più deboli e in difficoltà", conclude il sindaco. (com)