Coronavirus: Iss, deceduti 36 pazienti sotto i 50 anni, 9 avevano meno di 40 anni

- Al 20 marzo sono trentasei i pazienti deceduti positivi al Covid-19 di età inferiore ai 50 anni. Il dato si basa sulle 3.200 cartelle cliniche di pazienti deceduti prese finora in esame da parte dell'Istituto superiore di sanità. È quanto si legge nel rapporto sulle caratteristiche dei decessi dei pazienti affetti da coronavirus, pubblicato oggi dall'Iss. in particolare, 9 di questi avevano meno di 40 anni: si tratta di 8 persone di sesso maschile e di una di sesso femminile, con età compresa tra i 31 e i 39 anni. Di 2 pazienti di età inferiore ai 40 anni non sono disponibili informazioni cliniche, mentre gli altri 7 presentavano gravi patologie pre-esistenti, come patologie cardiovascolari, danni acuti ai reni, patologie psichiatriche, diabete e obesità. (Rin)