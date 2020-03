Milano: motociclista non si ferma all'alt dei vigili e cade dopo un inseguimento in piazzale Cantore

- Motociclista non si ferma all'alt dei vigili e dopo un inseguimento urta la loro auto di servizio e cade. È successo nel tardo pomeriggio di oggi in piazzale Cantore, a Milano, in zona Navigli. Un equipaggio della Polizia locale, impegnato in un posto di controllo veicolare finalizzato al controllo persone, ha intimato l’alt a un uomo in moto, che però non si è fermato. Dopo un breve inseguimento, il motociclista ha urtato l’auto di servizio ed è caduto a terra. Si tratta di un pluripregiudicato 41enne, privo di patente di guida e sprovvisto di assicurazione. Oltre alle sanzioni previste dal codice della strada, l'uomo è stato deferito in stato di libertà ai sensi dell’art. 650 del codice penale. (Rem)