Bankitalia: proroga scadenze e misure temporanee per mitigare impatto coronavirus su banche

- La Banca d’Italia ha annunciato oggi una serie di misure miranti ad agevolare lo svolgimento delle attività delle banche e degli intermediari non bancari vigilati, messo in difficoltà dall’emergenza sanitaria in corso. Un comunicato informa che "per consentire al sistema bancario e finanziario di concentrare tutti gli sforzi in questa direzione, la Banca d’Italia, in linea con le iniziative assunte dall’Autorità bancaria europea (Eba) e dalla Banca centrale europea (Bce) , ha deciso di concedere alcune dilazioni per i seguenti adempimenti. Esse si applicano anche alle banche significative, in relazione alle materie di competenza della Banca d’Italia. Le proroghe riguardano: 1) 60 giorni per gli adempimenti in materia di Icaap/Ilaapper banche e Sim e Icaap per Intermediari Finanziari ex art. 106 Tub (If); Piani di risanamento, Relazioni sulle funzioni esternalizzate per banche e If; Relazioni sulla struttura organizzativa per Sim, Sgr, Sicaf, Sicav, Ip e Imel (ove dovuta per interventi organizzativi rilevanti); Autovalutazione della permanenza dei requisiti di idoneità del depositario; Relazione della funzione antiriciclaggio (che include l’esercizio di autovalutazione dei rischi relativa al 2019); Adeguata verifica (recupero dei dati della clientela già acquisita per fini antiriciclaggio); Relazione sul rispetto degli obblighi in materia di deposito e subdeposito degli strumenti della clientela e adempimenti previsti dalla disciplina transitoria del Regolamento del 5.12.2019 di attuazione del Tuf (cfr. art. 2, comma 2 e atto di emanazione del Regolamento) da parte degli intermediari che prestano servizi di investimento (segue) (Com)