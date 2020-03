Bankitalia: proroga scadenze e misure temporanee per mitigare impatto coronavirus su banche (2)

- E ancora: 2) 150 giorni per la trasmissione della prima Relazione sui rischi operativi e di sicurezza per le banche; 3) 60 giorni per le risposte da fornire alle consultazioni normative in corso e un allungamento dei termini per l’invio delle osservazioni per le consultazioni che saranno avviate nei prossimi giorni. Il termine per l’invio dell’aggiornamento dei piani di riduzione dei crediti deteriorati da parte delle banche meno significative tenute al relativo invio è posticipato al 30 giugno. I nuovi termini che vengono indicati includono il periodo di sospensione previsto dall’articolo 103 del dl 8/2020, nei casi in cui la documentazione riguardi procedimenti amministrativi della Banca d’Italia. sfruttando gli elementi di flessibilità consentiti dalla regolamentazione e in linea con quanto deciso dalla BCE per le banche significative, le banche meno significative e gli intermediari non bancari potranno operare temporaneamente al di sotto del livello della Componente target assegnata a esito del processo SREP (Pillar 2 Guidance - P2G), del buffer di Conservazione del capitale (Ccb) e del Coefficiente di copertura della liquidità (Lcr). Al verificarsi di queste circostanze la Banca d’Italia valuterà i piani di riallineamento che saranno presentati dagli intermediari tenendo conto delle condizioni eccezionali che hanno portato i coefficienti di capitale e della liquidità a livelli inferiori a quelli richiesti. (segue) (Com)