Bankitalia: proroga scadenze e misure temporanee per mitigare impatto coronavirus su banche (3)

- La Banca d’Italia sta inoltre riprogrammando i calendari delle ispezioni in loco, senza far venir meno l’attenzione alla solidità delle banche e degli altri intermediari vigilati. Sono in corso valutazioni sull’introduzione di margini di flessibilità relativi ai termini di invio delle segnalazioni di vigilanza e Centrale dei rischi, anche in coordinamento con le Autorità di vigilanza europee. Su questi aspetti, unitamente ad altri che dovessero emergere in futuro, si fa riserva di fornire indicazioni. Si sottolinea la necessità fondamentale di considerare e affrontare il rischio di pandemia nei piani di emergenza. Le banche meno significative e gli altri intermediari vigilati sono invitati a rivedere i piani di continuità operativa e a considerare quali azioni possono essere intraprese in modo di minimizzare i potenziali effetti avversi della diffusione del Covid-19. La Banca d’Italia continuerà a monitorare l’evolvere della situazione e - in stretto raccordo con le Autorità europee e nei limiti delle proprie competenze - assumerà ulteriori iniziative, se necessario. (Com)