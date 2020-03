Coronavirus: Iss, solo 6 persone decedute con coronavirus senza patologie pregresse

- Dopo ulteriori test ed analisi che hanno fatto chiarezza sui dati diffusi la scorsa settimana, l'Istituto superiore di sanità ha stabilito che sono solo sei le persone decedute affette da coronavirus che non presentavano, tuttavia, patologie pregresse tali da causarne la morte. Lo ha chiarito lo stesso Istituto, nel rapporto sulle caratteristiche dei decessi dei pazienti affetti da coronavirus, pubblicato questa sera. Il dato - è bene sottolineare - è stato ottenuto esaimnando un totale di 481 cartelle, rispetto ai 3.200 deceduti inseriti nel rapporto: il 15 per cento del campione complessivo. Il numero medio di patologie osservate in questa popolazione è di 2,7. Complessivamente, 6 pazienti, pari all'1,2 per cento del campione, non presentavano alcuna patologia pregressa; altri 113, pari al 23,5 per cento, presentavano 1 patologia pregressa; 128 ne presentavano 2 patologie (il 26,6 per cento); e ben 234, pari al 48,6 per cento, presentavano 3 o più patologie pregresse. (Rin)