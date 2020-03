Coronavirus: vice presidente Regione Lazio, grazie a chi con sacrificio alza saracinesca, servizio vitale

- Il vice presidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, sulla sua pagina Facebook, ha voluto ringraziare i dipendenti dei supermercati che "con non pochi sacrifici ogni giorno" ci offrono "un servizio vitale". "Grazie a chi alza la saracinesca - prosegue Leodori che allega al post video di alcuni dipendenti di un supermercato che oggi hanno aderito all'iniziativa #laradioperlitalia cantando l'Inno di Mameli, rispondendo così anche a chi in queste ore sta criticando la riduzione degli orari di apertura degli esercizi commerciali e dei supermercati - alla dedizione di tutti voi". "I cittadini - aggiunge Leodori - sanno che avete diritto ad ogni tutela, diritto di tornare a casa usando i mezzi pubblici che come sappiamo hanno subito una forte riduzione anche di orari, che avete il dovere di accudire un figlio che in queste settimane non può andare a scuola, che in alcuni casi - conclude Leodori - supplite ad collega purtroppo malato. Uniti ne usciamo! Usiamo la testa".(Com)