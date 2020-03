Coronavirus: Iss, insufficienza respiratoria prima complicanza nei casi di decesso, con il 96,5 per cento

- L’insufficienza respiratoria è stata la complicanza più comunemente osservata fra i pazienti affetti da coronavirus e deceduti. È quanto si legge nel rapporto sulle caratteristiche dei decessi dei pazienti affetti da coronavirus, pubblicato oggi dall’Istituto superiore di sanità. L’insufficienza respiratoria è stata infatti rincontrata nel 96,5 per cento dei casi; il danno renale acuto nel 29,2 per cento dei casi; seguito da danno miocardico acuto, nel 10,4 per cento; e dalle sovrainfezione, con l'8,5 per cento. (Rin)