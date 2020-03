Coronavirus: 36 per cento pazienti deceduti seguiva precedentemente terapia con Ace-inibitori

- Prima del ricovero in ospedale, il 36 per cento dei pazienti deceduti e positivi al coronavirus seguiva una terapia con Ace-inibitori ed il 16 per cento una terapia con Sartani: bloccanti del recettore per l'angiotensina. Questo dato può però essere sotto-stimato, in quanto non sempre dalle cartelle cliniche è stato possibile evincere la terapia eseguita prima del ricovero. È quanto si legge nel rapporto sulle caratteristiche dei decessi dei pazienti affetti da coronavirus pubblicato oggi dall’Istituto superiore di sanità. Il dato si basa sui 3.200 casi di decesso analizzati nel rapporto. Durante il ricovero, l’84 per cento dei pazienti deceduti, Covid-19 positivi, assumeva terapia antibiotica, meno utilizzata era la terapia antivirale (54 per cento) e quella steroidea (31 per cento). Il comune utilizzo di terapia antibiotica può essere spiegato dalla presenza di sovrainfezioni o è compatibile con l'inizio della terapia empirica in pazienti con polmonite, in attesa di conferma laboratoristica di Covid-19. Nel 18,6 per cento dei casi sono state utilizzate tutte e tre le diverse terapie. (Rin)