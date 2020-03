Coronavirus: Sala, Milano dev’essere fronte di resistenza

- Maggiori limitazioni, per evitare una maggiore diffusione del contagio a Milano. Questa l'opinione del sindaco Giuseppe Sala, ospite questa sera in collegamento con il Tg1. "Milano deve essere un fronte di resistenza per noi stessi e per la nostra salute, ma anche perché se carichiamo di più il sistema sanitario, questo crolla. Il tema è non portare altri contagiati in ospedale. Bisogna pensare anche a dei sistemi di sorveglianza attiva a casa, ma il punto è questo: io penso molto ai medici che stanno facendo un lavoro incredibile, ma non possiamo sovraccaricarli ulteriormente", ha detto Sala. Delle ulteriori restrizioni - ha confermato il primo cittadino - "stiamo parlando tra sindaci dei capoluoghi con il presidente Fontana, perché è meglio lavorare assieme. Per esempio per noi è sbagliato chiudere i supermarket la domenica, perché già oggi ci sono code e affollamento, se riduciamo gli orari può darsi che diventi anche peggio. Bisogna continuare con saggezza, sapendo che via via si chiude, ma si tutelano quelle filiere indispensabili, come farmacie e alimentari. Stasera noi come sindaci dicevamo di chiudere anche i tabacchini. Ci dispiace, ma a mali estremi, estremi rimedi".(Rem)