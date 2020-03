Coronavirus: Bosnia, 14 nuovi casi, il numero dei contagi sale a 83

- In Bosnia sono stati registrati fino a questo pomeriggio 83 casi di contagio da coronavirus, 14 in più rispetto a ieri. Secondo quanto riferisce il sito di informazione "Klix", i casi registrati nella Federazione della Bosnia ed Erzegovina, l'entità musulmana e croata del paese, sono in tutto 24, mentre i casi registrati nella Repubblica Srpska sono 59. Il numero dei tamponi effettuati è per ora sconosciuto, anche se è stato in precedenza comunicato che i test messi a disposizione dell'intero paese sono stati appena 1.000. (Bos)