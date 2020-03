Coronavirus: su sito Roma Capitale tutti i numeri utili da chiamare, servizi di prossimità in tutti municipi

- Disponibile sul sito di Roma Capitale un elenco completo di tutti i numeri dei servizi "di prossimità". La lista di facile consultazione, comprende sia i numeri verdi attivi su tutta la città (Protezione civile 800854854, Sala operativa sociale 800440022, Croce rossa 800065510, Emergenza infanzia 114, Antitratta 800290290, Antiviolenza e Stalking 1522, Telefono Amico Italia 199284284) che i recapiti dei servizi specifici attivati nei vari municipi. Taxi Solidale, consegna spesa e farmaci tramite Croce Rossa/Assofarm, Farmacap, associazioni di volontariato, Telecompagnia per anziani e persone fragili: distinti per territorio si trovano i numeri utili in tutti e 15 i municipi della città, con specifiche di eventuali orari. "Stiamo lavorando pancia a terra per non lasciare solo nessuno – dichiara Virginia Raggi, sindaco di Roma – ed è determinante che i cittadini siano informati non solo su quali sono i servizi a loro disposizione, ma anche su quale numero comporre per ogni esigenza. Avere dei riferimenti è utile e rassicurante in un momento così difficile. In tutti i municipi di Roma ci sono servizi di prossimità attivi. Nessuno è lasciato indietro". "L’impegno per le fragilità, per tutte le fragilità, dalle più gravi a quelle legate esclusivamente al periodo che stiamo vivendo (come i malati che non possono andare a fare la spesa) continua senza sosta. Stiamo mettendo in atto una serie di risposte e continuiamo a lavorare, in sinergia. Fare rete è sempre importante, specialmente nel sociale. Oggi che siamo tutti isolati, avere dei riferimenti, sapere che possiamo contare su servizi essenziali, permette a ciascuno di affrontare questo periodo con un po’ di serenità in più. Continueremo ad attivare servizi e ad incrementare i numeri a disposizione", aggiunge l’assessore alla Persona, scuola e comunità solidale Veronica Mammì.(Com)