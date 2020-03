Coronavirus: Borrelli (Protezione civile), le persone decedue sono "con e non" per Covid-19

- "I nostri deceduti sono 'con' e 'non' per il coronavirus: l'istituto superiore di Sanità sta portando avanti una analisi epidemiologica e sarà questo studio a determinare le morti causate effettivamente dal virus". Lo ha detto il capo del dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, nel corso del bollettino delle ore 18 sulla diffusione del coronavirus in Italia.(Rin)