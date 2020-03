Coronavirus: De Magistris, ordinanza provincia Bolzano è incostituzionale e discriminatoria

- "L'ordinanza contingibile ed urgente emessa dal presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher, che intima a turisti, ospiti e a tutte le persone non residenti in Alto Adige di lasciare il territorio affinché possano beneficiare del proprio medico di base, rappresenta un atto discriminatorio e profondamente lesivo della libertà di domicilio, di libera movimentazione e della salute dell'individuo garantiti dalla Costituzione". Lo hanno dichiarato in una nota il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris e la responsabile dell'Osservatorio Difendi la Città, Flavia Sorrentino che hanno aggiunto: "Siamo preoccupati per i nostri concittadini napoletani a Bolzano, che secondo l'ordinanza andrebbero rastrellati e cacciati da una provincia del territorio italiano. In un momento di emergenza sanitaria in cui si fa appello alla responsabilità e alla solidarietà nazionale, non possiamo consentire che si restaurino leggi che ricordano provvedimenti razziali del periodo fascista". Infine hanno concluso: "Chiediamo, pertanto, al presidente Kompatscher il ritiro immediato dell'ordinanza emanata che consideriamo inaccettabile e discriminatoria, nel confronti di tutti i cittadini italiani non altoatesini, in particolare di quelli napoletani che rappresentiamo, discendenti di coloro che 100 anni fa, nella Grande Guerra, versarono il loro sangue per liberare quelle terre e i loro abitanti dalla dominazione straniera." (Ren)